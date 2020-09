© RIPRODUZIONE RISERVATA

È sempre stato il primo obiettivo. Anche adesso che è tornato a Manchester. La Roma vuole Smalling. Il rinvio delle visite mediche per Schick al Bayer Leverkusen (l’attaccante è in quarantena perché un membro dello staff della nazionale ceca è risultato positivo al Covid) fa slittare l’ufficialità della cessione al club di Voller. Non la certezza di avere in cassa 26 milioni (più 2 di bonus) con i quali a Trigoria intendono iniziare a lavorare in entrata. Smalling, quindi, a tutti i costi. Che poi in realtà sono sempre quelli: 14 milioni. Il Manchester, pur di non pagare il bonus che spetterebbe al difensore in caso di partecipazione alla Champions con la maglia dei Red Devils e vista l’intransigenza del ragazzo che ha rifiutato un paio di proposte che gli sono arrivate, è entrato nell’ottica di trattare. Ma la distanza tra le parti rimane ed è ampia: 20 milioni è la richiesta.SPARTAK SU PEROTTIIn parallelo procedono spedite le uscite di Fazio e Jesus. L’argentino è ad un passo dal Cagliari (ma la Roma dovrà contribuire allo stipendio) mentre il brasiliano sta provando a liberarsi per accettare la proposta del Genoa che nel frattempo ha chiesto Ranocchia all’Inter. Santon tratta con il Besiktas, Perotti - che ha in tasca un’offerta del Fenerbahce - attende il rilancio dello Spartak Mosca. Intanto la questione passaporto blocca l’approdo di Suarez alla Juventus (che con gli arrivi di McKennie e Arthur non ha più posto per calciatori extracomunitari). E se non ci saranno rilanci su Zapata (il trasferimento di Romero all’Atalanta con una formula alquanto vantaggiosa, qualche sospetto lo lascia), spiana la strada per Torino a Dzeko. Che ieri, dal ritiro della Bosnia ha accennato al suo futuro: «Ogni anno si dice che lascerò la Roma - ha detto alla Rai - Non è il momento di parlare di mercato, mi concentro su queste gare e poi vedremo. Giocare con Ronaldo? Posso dire che ho 34 anni, mi sento bene e sono orgoglioso di questo». Parole che non chiudono alla partenza. Con Edin alla Juventus e Riccardi in prestito al Pescara (a conferma di come la destinazione-Napoli non fosse quella preferita, ndc), la trattativa per Milik torna - a meno di rilanci per Veretout ma in quel caso rientrerebbe anche Maksmimovic - al punto di partenza: Under più soldi. Dieci milioni, quelli che riceverà per Dzeko, è la proposta giallorossa. Venti la richiesta del presidente De Laurentiis anche se ieri, indiscrezioni provenienti dall’ambiente azzurro, lasciavano intendere come alla fine il Napoli potrebbe scendere a 15. Schermaglie che aspettano soltanto l’ok di Paratici a Edin.