Su il sipario su Compagnia Portuale-Monti Cimini

Giornata di Coppa Italia Promozione che tra le sfide più interessanti vedeva senza dubbio quella tra Compagnia Portuale e Monti Cimini. Dopo le dichiarazioni di Caputo che aveva parlato di superficialità dei suoi nel derby, lo stesso tecnico optato per una serie di cambi nell’unidici titolare affidando il peso dell’attacco al classe 1999 Bey. Partita ricca di occasioni e di colpi di scena che ha visto anche Nencione parare un rigore a Metta. Serve una super giocata di Tabarini al 53’ per sbloccare il risultato. Nel finale con forze fresche arrivate dalla panchina la Polisportiva Monti Cimini, grazie anche ad un errore difensivo della squadra avversaria, riesce ad agguantare il pareggio con Rosati che di sinistre fa 1-1. Tutto rimandato dunque tra 14 giorni a Vignanello per sapere chi passerà il turno di Coppa.

Ultimo aggiornamento: 19:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA