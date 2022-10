Giovedì 6 Ottobre 2022, 09:00

dal nostro inviato

GRAZ Tutto ruota intorno a Ciro Immobile. Stanco, con il bicipite femorale affaticato e, dopo le polemiche tinte d'azzurro, ancora a rischio. Immobile è in dubbio, ma Sarri stasera vuole farlo giocare a ogni costo: «Si è allenato bene, prima devo pensare a chi ha giocato 95 minuti domenica pomeriggio». Per esempio, gli spremutissimi Zaccagni e Felipe Anderson. Pedro, entrato al 64' contro lo Spezia proprio al posto di Ciro, è pronto a far riposare almeno un esterno: «Dopo gli infortuni di inizio stagione, sta trovando la continuità solo adesso - chiosa il tecnico - e per noi Pedro rimane importantissimo».

Ecco perché, anche se non dovesse farcela Immobile, alla fine potrebbe essere ancora Cancellieri a rimanere deluso. Povero Mattia, l'unico degli 8 rinforzi a non aver ancora mai assaporato una chance dall'inizio. Negli ultimi due giorni poi ci aveva fatto la bocca, si era illuso. Sarri sembrava finalmente orientato a schierarlo da centravanti, ora il 20enne deve invece sperare solo in un ripensamento dell'ultimo minuto. E deve pure pregare che non sia ancora Felipe a soffiargli il posto da falso nueve, come domenica dopo l'uscita di Ciro.

LE ALTRE SCELTE

Anche stavolta i ballottaggi sono infiniti in ogni reparto. Sarri non ha detto nulla, ma ieri sera ha confidato che farà al massimo 3-4 cambi perché «a Herning eravamo alla fine di un ciclo, adesso lo abbiamo appena ricominciato dopo lo stop. E in Europa dobbiamo tornare subito al successo». Al debutto lo avevano assicurato proprio Vecino e Luis Alberto, entrambi in gol contro il Feyenoord. L'uruguagio dovrebbe sostituire Milinkovic (cresciuto qui a Graz) a centrocampo, ma ci sono dubbi anche dietro. Senza Patric titolare, la Lazio ha subito addirittura sette gol in due gare, un trend spaventoso (e negativo) rispetto al campionato. Manca Casale (gli esami hanno dato l'ok per il rientro dopodomani in gruppo, Bertini out 40 giorni), Sarri sembra comunque orientato a schierare il tandem Gila-Romagnoli per il riscatto. Dalla porta non si muove Provedel, Hysaj insidia Lazzari a destra, Marusic non lascia il posto a Radu: «Con Sarri io e la difesa siamo migliorati tanto. Adesso mi sento più a mio agio perché gioco come terzino sinistro da un anno - assicura Adam - e non importa se ne arriverà un altro di ruolo. Anche perché nemmeno con Lazzari ho mai sentito il dualismo. Do sempre il massimo, mi mancano 15 gare per raggiungere quota 200 con la maglia della Lazio. Quando sono arrivato, non avrei mai pensato di raggiungere questo traguardo».