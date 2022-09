Monza, Berlusconi esonera Stroppa: «Ora ci devo pensare io»

Il Monza ha esonerato Giovanni Stroppa. All'allenatore della squadra ultima in Serie A non è bastato il pareggio di domenica a Lecce, unico punto conquistato nelle prime sei giornate del campionato dopo le cinque sconfitte contro Torino (1-2), Napoli (4-0), Udinese (1-2), Roma (3-0), e Atalanta (0-2)

Monza, esonerato Stroppa, Berlusconi: «Ora ci devo pensare io»

Nonostante l'incredibile campagna acquisti fatta dalla società, l'allenatore lombardo non è riuscito a invertire il trend negativo che aveva accompagnato l'esordio della squadra nella massima serie del nostro campionato. Una decisione in qualche modo anticipata, ieri, dalle parole del presidente Silvio Berlusconi: «Ora ci devo pensare io». La comunicazione ufficiale è attesa a breve. Nel frattempo l'allenatore della prima storica promozione in A dovrebbe essere sostituito da Raffaele Palladino, ex attaccante tra le altre di Genoa, Parma e Juventus, al momento al comando della Primavera. Da capire se possa essere una scelta ad interim o definitiva, con il nome di Claudio Ranieri che figura tra quello dei papabili. Si tratta del secondo esonero del campionato dopo quello di Sinisa Mihajlovic sostituito da Thiago Motta.

La Roma vince 2-1 a Empoli, decisivi Dybala (gol e assist) e Abraham: giallorossi a un punto dalla vetta