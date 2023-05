"Romagna Mia", ecco lo striscione dei tifosi dello Stoccarda vicini alle zone alluvionate

Stoccarda chiama Cesena con una straordinaria testimonianza di vicinanza alla terra romagnola ferita dall'alluvione. Il gemellaggio tra le due tifoserie ha portato un segno speciale sabato scorso durante la partita in casa contro l'Hoffenheim, nell'1-1 dell'ultima giornata in Bundesliga. Nella curva biancorossa è comparso un grande striscione in omaggio dopo la tragedia con un passaggio della celebre canzone Romagna Mia. L'effetto è stato dirompente perché ha fatto il giro del mondo ed è stato preso con soddisfazione a Cesena, dove si lavora per superare l'emergenza e tornare alla normalità mentre la squadra di calcio è impegnata nei playoff per la promozione in Serie B.

Gli applausi dell'Arena

Alla Mercedes-Benz Arena, nota in precedenza con il nome di Gottlieb-Daimler-Stadion, il maggiore stadio di Stoccarda, c'è stato uno spettacolo di pubblico per sostenere il club che lotta per la salvezza dovendo affrontare uno spareggio dopo aver scongiurato la retrocessione diretta. L'1-1 è venuto nel finale, recuperando lo svantaggio mentre lo striscione aveva già fatto la sua comparsa e conquistato tutti i presenti che hanno riservato un applausi agli amici cesenati.

La tifoseria bianconera ha più di un gemellaggio all'estero, visto che oltre allo Stoccarda è legata al Saint Etienne in Francia e l'Osasuna in Spagna oltre a Brescia, Mantova e Palermo. Si ricordano anche nel 2012 un coro a Stoccarda degli ultrà tedeschi con i gemelli cesenati e nel 2017 quando in curva Ferrovia al Manuzzi, per la prima volta nella storia dello stadio cesenate, c'era uno striscione con una rappresentativa della tifoseria del Bayern Monaco, presente con il gruppo della SudKurve dell'Allianz Arena, gli "Schickeria" che in dialetto bavarese significa più o meno fighetti. Dopo aver assistito al trionfo della squadra di Ancelotti nella SuperCoppa tedesca a Dortmund, la delegazione del Bayern aveva raggiunto Cesena per appendere il proprio striscione (quello usato per le trasferte dagli amici, spesso visto anche nella SüdKurve del Millerntor a St Pauli) al Manuzzi.