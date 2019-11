Stramaccioni si dimette da tecnico dell'Esteghlal di Teheran

Andrea Stramaccioni, l'ex tecnico interista allenatore dell'Esteghlal di Teheran, ha annunciato oggi le sue dimissioni, citando problemi finanziari della squadra che impediscono il regolare pagamento degli stipendi ai giocatori. Messaggi di sostegno a Stramaccioni sono stati postati sui social media da molti tifosi dell'Esteghlal, tra i quali Ahmad Khomeini, pronipote del fondatore della Repubblica islamica, l'ayatollah Rouhollah Khomeini.



Stramaccioni ha dato l'annuncio delle dimissioni in una conferenza stampa dopo la vittoria dell'Esteghlal per 5-0 contro il Sanat Naft. «In questa situazione - ha detto il tecnico - è impossibile continuare, con molti giocatori che non ricevono lo stipendio». Dopo un inizio incerto del campionato, la squadra 'blù di Teheran - contrapposta al 'rossò Persepoli, l'altro club della capitale - ha vinto le ultime cinque partite ed è attualmente al terzo posto in classifica. I problemi finanziari del club sono addebitati dai tifosi alla cattiva gestione dei dirigenti, oltre che alle difficili condizioni economiche del Paese dovute alle sanzioni americane. «Ci aspettiamo - ha detto Ahmad Khomeini - che i dirigenti risolvano i problemi per rispetto della risorsa principale dell'Esteghlal, cioè i suoi tifosi, che sostengono Stramaccioni».

