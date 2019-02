Strakosha decisivo dal dischetto. Milinkovic che ingenuità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mal di big ora equivale a mal di gol. Sulla scia della Juve, la Lazio mette tutta la grinta contro l'Inter in campo, ma fatica troppo a fare centro.STRAKOSHA 7E' spettatore sino al 61', alla prima parata appoggia male sui piedi di Candreva, ma poi si supera d'istinto su Politano al 94'. Decisivo.WALLACE 5,5Ottimo un intervento in chiusura su Politano, poi fa una follia su Joao Mario, prende il giallo e Inzaghi lo sostituisce. Efficace.ACERBI 6,5Torna gigante in area e pure in anticipo. Imposta e sbroglia ogni pericolo. Qualche volta però rischia troppo. Imponente.RADU 6Al centro non fa passare nessuno, anche con le brutte maniere. Poi è anche elegante in alcuni appoggi. Puntuale.MARUSIC 5,5Al 35' la prima iniziativa offensiva, poi sparisce e si risveglia con qualche accelerata a fine ripresa. Riposato.MILINKOVIC 4,5Sbaglia controlli e contrasti. Colpisce male di testa in area un cross perfetto di Luis Alberto e poi anche di piattone. In serata no e lo dimostra con il fallo da rigore all'ultimo respiro dei tempi supplementari.LEIVA 7Non ha mai paura e padrone in ogni parte del campo. E' in difesa e in attacco, manovra e domina il gioco. Imperioso.LUIS ALBERTO 6,5La classe si vede nello stretto, ma si divora di nuovo un gol col piattone debole dentro l'area. Bravo Handanovic su un suo tiro a giro. Pittore.LULIC 5,5Sbaglia i cross ed è impacciato nelle chiusure. Corre tanto a vuoto, poi tira al volo, ma Acerbi è in fuorigioco. Limitato.CORREA 6,5Quando prende palla, prova sempre a inventare qualcosa. Tre assist non sfruttati da Luis Alberto e Immobile. Un tiro sull'esterno della rete. PimpanteIMMOBILE 7,5Ingaggia un duello con Handanovic. Prima è lui impreciso, poi è il portiere a fare un miracolo al novantesimo. Quando non sfrutta un suo assist al bacio Caicedo. Bloccato.BASTOS 5,5Entra, si complica di continuo la vita ed è falloso.DURMISI 6Nel primo tempo supplementare entra in area e regala un bell'assist a Caicedo. Reattivo.CAICEDO 6Entra e si fa ipnotizzare da Handanovic allo scadere solo davanti alla porta, si fa perdonare con un assist.PAROLO n.g.INZAGHI 6Ha trasmesso ancora una volta il veleno alla squadra, ma non riesce a farle ritrovare la sua cattiveria. Espulso.ABISSO 5,5Skriniar sviene sulla trattenuta di Acerbi, l'Inter reclama anche il rigore per un mani e una spinta di Milinkovic. Il Var lo aiuta sul rigore per il fallo di Milinkovic su D'Ambrosio.