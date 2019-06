Stop Messi col Paraguay, qualificazione incerta Colombia già ai quarti con Zapata, 1-0 al Qatar

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una situazione difficile, ma non ancora disperata. L’Argentina di Messi non va oltre il pareggio con il Paraguay, rimanendo nell’incertezza di una qualificazione non scontata, ma comunque. Ai quarti di finale, infatti, accedono le prime due di ogni girone e le due migliori terze. L’Albiceleste, al momento, è ultima nel girone B, dietro al Qatar a causa della differenza reti. La Colombia, invece, grazie alla vittoria per 1-0 proprio sulla nazionale qatariota, sale a quota 6 punti, garantendo il proprio posto nel tabellone dei quarti. Il nerazzurroè nuovamente protagonista della serata con il secondo gol in questa Copa. Falcao avvia, James Rodriguez inventa e Zapata finalizza, confermando le ambizioni di vittoria dei cafeteros.A Belo Horizonte, Scaloni conferma le notizie della vigilia tenendo fuori Angel Di Maria e Aguero, titolari nella sconfitta contro la Colombia (2-0). Le novità “parlano italiano” con la presenza nell’undici di. «L’Argentina è una nazionale senza fondamenta, con un allenatore principiante e basi distrutte da ormai troppo tempo», accusa il giornale La Nacion dopo l’1-1 in cui il gioco latita quasi quanto le idee. Sanchez sigla il vantaggio paraguaiano al 37’, nonostante l’Argentina non sia effettivamente succube del gioco avversario. Le occasioni ci sono, ma sono poche e su calci piazzati affidati a Messi. Un altro calcio piazzato, ma questa volta dagli undici metri, risolve il mini-dramma argentino con l’ausilio del Var. Messi trasforma dal dischetto e poidel Paraguay, parando la conclusione di Derlis González e facendosi perdonare gli errori del primo tempo. Nella notte di venerdì, quando in Italia sarà 1.00, scendono nuovamente in campo le protagoniste del girone C. Porto Alegre ospiterà Uruguay-Giappone, mentre a Salvador si giocherà Ecuador-Cile, con la possibilità concreta per la Celeste e la Roja di mettere al sicuro il passaggio ai quarti.