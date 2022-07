Stop ai passaggi ai portieri, la regola che il 23 luglio 1992 cambiò il calcio

Il 23 luglio 1992 fu il giorno della rivoluzione nel calcio. Perché c’è stato un tempo nel quale un portiere poteva prendere con le mani il pallone passato indietro dal compagno di difesa. Sono passati quasi 30 anni, sembra un’altra epoca. La Fifa capì che bisognava evitare le perdite di tempo, ne andava dello spettacolo. Spostando un piccolo parametro, sarebbero cambiate tante cose. Anche il modo di intendere il calcio. Il caso che fece decidere per la rivoluzione fu al Mondiale di Italia ’90, vero apice del tatticismo del portiere. Il match che vide l’Eire impegnata con l’Egitto ai Mondiali del 1990, a Palermo, ebbe tra i protagonisti dello 0-0 il portiere irlandese Pat Bonner che - secondo un calcolo statistico della stessa Fifa - tenne il pallone bloccato per ben 6’ totali sul tempo effettivo. Così la regola, che vietò ai portieri di prendere con le mani il pallone restituito dal compagno, cambiò l’inerzia del gioco, aiutando lo spettacolo.

Retropassaggio, gli inizi

All’inizio fu tutto complicato. Molte le punizioni a due in area per l’abitudine dei portieri di prendere con le mani il retropassaggio di un proprio compagno di squadra. «Ho l'impressione che nove volte su dieci saremo costretti a buttare fuori il pallone con i piedi: e allora che spettacolo è?», disse al tempo, dal ritiro della nazionale Olimpica, Angelo Peruzzi. «Quel cambio fu epocale», ricorda oggi all'Ansa Francesco Antonioli, primo portiere italiano a giocare con il nuovo divieto, ai Giochi di Barcellona.

«Nei settori giovanili non ti insegnavano a prendere il passaggio indietro con i piedi, ma avevo giocato al Milan con i difensori migliori al mondo e di trattenere la palla con le mani non è che ci fosse troppo bisogno: per questo, quando fui il primo ad affrontare la nuova regola, mi trovai tutto sommato bene». E ancora: «Io i piedi li sapevo usare, mi sono trovato bene con la nuova regola al punto che vinsi due scudetti. Adesso forse un po’ si esagera a far giocare i portieri con i piedi, a volte se ne potrebbe fare a meno. Il portiere spesso fa quello che gli dice l’allenatore. Il caso di Donnarumma? Può capitare di sbagliare a chiunque. Il calcio è cambiato e cambia continuamente, bisogna prendere atto. In ogni caso, non prende che questa nuova regola incida tanto sull’esito delle partite. La parata si che incide».