Ultimo aggiornamento: 20:54

La Luiss allenata da Roberto Rambaudi, vincendo sul campo dell’Atletico Torrenova per 2-1 (doppietta di Vimercati) ha conservato il secondo posto nella classifica del girone C di Promozione, anche se in coabitazione con Sezze e Morena, alle spalle del Fiumicino. In campo anche l’ex laziale Guglielmo Stendardo che ha centrato un palo, sfiorando così il bis di domenca scorsa, e che ha permesso al compagno di squadra di realizzare la seconda e decisiva rete della gara.«Oggi abbiamo vinto una partita durissima – ha detto Stendardo - contro una squadra solida e quadrata. Non abbiamo mollato dopo un primo tempo non giocato come possiamo fare e nella seconda frazione abbiamo reagito con grande forza e veemenza. La doppietta di Vilmercati ci ha regalato una bellissima domenica. Per quanto mi riguarda, sto benissimo con questo gruppo di ragazzi, si è già instaurato un bel rapporto di amicizia con alcuni e cerco di mettere a disposizione la mia esperienza e il mio atteggiamento positivo. Ci possiamo togliere delle belle soddisfazioni, insieme».Il prossimo impegno della Luiss è in casa contro l'Ostiantica.