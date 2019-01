Stella Rossa, morto a 80 anni Sekularac, argento olimpico nel 1956

Il calcio jugoslavo e la Stella Rossa piangono la comparsa di Dragoslav Sekularac, noto per il suo dribbling magistrale, morto oggi all'età di 80 anni. Il club di Belgrado ha confermato la notizia della morte in una dichiarazione, descrivendo il centrocampista offensivo come «uno dei giocatori più dotati che abbiamo mai visto». Sekularac ha debuttato con la Stella Rossa nel 1955, segnando 119 gol e vincendo sette titoli jugoslavi, insieme a cinque coppe nazionali durante i suoi 11 anni nel club. Come allenatore della Stella Rossa, ha vinto la doppia corona jugoslava e la squadra che ha lasciato ha vinto la Coppa Europa e la Coppa Intercontinentale l'anno successivo, nel 1991. Ha collezionato 41 presenze con la maglia della Jugoslavia, partecipando ai Mondiali del 1958 e del 1962 e vincendo l'argento olimpico nel 1956.

