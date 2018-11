Stati Uniti-Italia, a Genk esperimento Var

A Genk la UEFA sperimenterà per la prima volta il VAR in Italia - Usa In occasione della gara amichevole che l’Italia giocherà a Genk contro gli Stati Uniti il prossimo 20 novembre, la UEFA sperimenterà la VAR in preparazione delle competizioni internazionali.

La decisione di introdurre la VAR nelle competizioni UEFA è stata presa a settembre dal Comitato Esecutivo che, oltre alla UEFA Champions League, ha deciso che il VAR sarà utilizzato anche per la Supercoppa UEFA del 2019.



La UEFA ha reso infine noti i nomi dell’arbitro, degli assistenti e degli arbitri VAR per la gara amichevole tra l’Italia e gli Stati Uniti.



Referee

Cüneyt Çakır(TUR)

Assistant referee 1

Bahattin Duran (TUR)

Assistant referee 2

Tarik Ongun(TUR)

4th Official

Alper Ulusoy(TUR)

Video Assistant Referee (VAR)

Halis Özkahya(TUR)

Additional Video Assistant Referee (AVAR)

Barış Şi © RIPRODUZIONE RISERVATA