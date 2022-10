Stankovic verso la Roma: «La Samp non merita questa classifica. E da Mourinho ho imparato molto»

La Roma e Mourinho sulla strada di Dejan Stankovic per il suo esordio interno. Dal buon pari di Bologna a una sfida complicata ma estremamente stimolante: lunedì alle 18:30 una vera e propria prova del fuoco per il nuovo tecnico della Sampdoria, chiamato a rincorrere la salvezza dopo il disastroso (2 punti in 8 gare) avvio di Giampaolo e presentato oggi allo Stadio Luigi Ferraris.

A introdurlo, il presidente Marco Lanna per sottolineare una data particolare per i blucerchiati: “Ricorre il 29° anniversario della morte del presidente Paolo Mantovani e credo che tutti i sampdoriani ci pensino. Io giocai la partita con la Roma proprio il giorno dopo la sua scomparsa. Per me lui è stato un secondo padre insieme a Vujadin Boskov”. Gli fa eco il vice presidente, l’avvocato Romei: “Abbiamo voluto Stankovic fortemente come CDA. Crediamo nel suo lavoro, ci ha convinto per personalità e carisma e lo ringrazio per aver scelto noi in un momento di difficoltà della squadra”.

C’è un grande obiettivo da raggiungere per la Sampdoria e si chiama salvezza. Stankovic ha le idee chiare sul valore dei suoi giocatori. “Ripartiamo dal secondo tempo di Bologna, quello è l’atteggiamento che piace a me. La squadra non merita il posto in classifica che ha e possiamo fare molto di più tutti insieme possiamo salvarci. Mercato? Alla pausa del campionato dovremo esser fuori dalla zona retrocessione, a gennaio vedremo il mercato anche se ancora non ne abbiamo parlato”. Il destino sulla strada di Stankovic, alla prima tra le mura amiche, ha messo il tecnico con il quale ha conquistato il triplete al tempo dell’avventura condivisa in nerazzurro, José Mourinho: “L’ho sentito prima di venire qui, abbiamo fatto una videochiamata. Ho grande rispetto per lui. Certo non posso eguagliare un allenatore che ha raggiunto 1000 panchine, la mia sarà la prima. Per 90 minuti saremo avversari poi torneremo amici. Da lui ho imparato molto in campo e fuori campo. Abbiamo vinto, abbiamo fatto un percorso importante”.

Per provare a battere i giallorossi e non solo, con una vittoria da regalare all’amico Sinisa Mihajlovic, “è il mio punto di riferimento, un fratello“, Stankovic conterà anche sull’apporto di Quagliarella: “Lui è un leader, un grande giocatore che conosco da molto tempo. Ma non solo da lui mi aspetto tanto, anche da tutti gli altri”. Spazio anche per parlare di mercato: “Andiamo per step, il primo è portare la squadra fuori dalla zona retrocessione prima dello stop per il Mondiale. Non abbiamo ancora parlato di mercato, adesso siamo concentrati su questo poi si vedrà”. Prima di chiudere un ricordo per il suo ex club: “Un grande grazie alla Stella Rossa, è stato un viaggio bellissimo e indimenticabile”.