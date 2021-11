Stadio Grande Torino, blitz dei Nas: sequestrati 40 kg di cibo avariato

Blitz dei Nas allo stadio Grande Torino con multa e sequestri, per prodotti alimentari scaduti o mal conservati. E’ accaduto durante la partita Genoa-Torino dello scorso 22 ottobre, le forze dell’ordine sono intervenute su segnalazione e hanno riscontrato parecchie irregolarità nella gestione del catering e dei punti ristoro dello Stadio Grande Torino. Almeno 40 kg di prodotti sequestrati, scaduti , senza etichetta o mal conservati. Nell’operazione è stato denunciato il legale rappresentate di Gerla 1927 - società responsabile del catering per conto del Torino FC - con accusa di detenzione e somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione. Multa per diverse irregolarità nei locali e negli spazi, con relazione al procuratore aggiunto Vincenzo Pacileo.