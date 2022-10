Abodi apre allo Stadio della Roma a Pietralata: «Si deve fare, e sono convinto che ci assegneranno Euro 2032»

Il nuovo stadio della Roma sarà il biglietto da visita per ottenere l'assegnazione degli Europei di Calcio 2032. Questa la scommessa di Andrea Abodi, nuovo ministro dello Sport e già presidente dell’Istituto per il Credito sportivo, che in un confronto con i giornalisti nel Transatlantico alla Camera ha acceso i riflettori sull'impianto che Dan e Ryan Friedkin sperano di inaugurare a Pietralata nel 2027: «Lo stadio si deve fare, succederà perché sono convinto che se dimostreremo affidabilità con un dossier valido, ci assegneranno gli Europei 2032. Abbiamo pochi mesi per mettere in campo un progetto su cui saremo valutati». Intanto in Campidoglio continuano le verifiche sui progetti preliminari.