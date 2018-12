Stadi sicuri, dal 7 gennaio parte il tavolo congiunto Salvini-Giorgetti

Parte il tavolo stadi sicuri. Lo rende noto il Viminale, spiegando che l'iniziativa congiunta del ministro dell'interno Matteo Salvini e del sottosegretario alla presidenza con delega allo sport Giancarlo Giorgetti partirà il prossimo 7 gennaio e coinvolgerà, per la prima volta, tutti i protagonisti: calciatori, allenatori, arbitri, giornalisti, tifoserie per bene. «Il punto di partenza è l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive - dice Salvini - e noi saremo al lavoro in questi giorni di festa per rendere operativo questo tavolo già dal prossimo 7 gennaio». © RIPRODUZIONE RISERVATA