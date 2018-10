Serie A, Cristiano Ronaldo sposta gli equilibri, anche al Real Madrid se ne sono accorti

Visto l’andamento della stagione, chissà quali tristi pensieri staranno tormentando i tifosi del Real Madrid umiliati dalla manita degli acerrimi rivali del Barcellona nel “clasico”e sempre più orfani di Cristiano Ronaldo, determinante nella Juventus e protagonista nel campionato italiano. Se qualcuno avesse mai avuto dubbi, i numeri del campione portoghese parlano chiaro: 10 partecipazioni attive di negli ultimi 14 gol segnati in campionato dalla squadra di Allegri con 7 gol e 3 assist. Sarà solo una coincidenza,mase l’arrivo di Ronaldo ha chiari ed evidenti risvolti positivi per le sorti bianconere, in contemporanea si avverte un generale miglioramento della qualità del nostro torneo e soprattuttoun deciso aumento della competitività delle nostre squadre in ambito europeo. Prova ne è stata anche la gara del San Paolo. Napoli e Roma, protagoniste in Champions, hanno dato vita a un match intenso, tattico ed emozionante. Il Napoli ha confermato di essere superiore, più pronto e completo rispetto alla Roma, ancora insicura e per giunta rimaneggiata. La squadra di Di Francesco ha comunquesaputo soffrire mancandoil successo, importante per classifica e autostima, solo nei minuti finali.Nonmenointeressante e aperta, pioggia permettendo, sarà anche la sfida di questa sera all’Olimpico tra Lazio ed Inter. In campo tanti ingredienti: dalla voglia biancoceleste di vendicare la beffa della scorsa stagione, all’ambizione di entrambe le squadre. La Lazio ha poi un motivo in più per rendere speciale la sua serata: sfatare i fantasmi dei confronti diretti.

Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA