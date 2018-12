Sassuolo, Squinzi: «Spero in una finale Champions tra Allegri e Di Francesco»

«Ad Allegri dico di andare avanti così. L'obiettivo, cioè la Champions, è ancora lontano, quindi auguri. Anche per Eusebio l'obiettivo potrebbe essere quello di andare il più avanti possibile in coppa. Una finale Juve-Roma sarebbe bellissima». Il patron del Sassuolo, Giorgio Squinzi, si augura una finale di Champions League tra le squadre guidate da due suoi ex tecnici, dei quali serba un ottimo ricordo. «Allegri con noi è rimasto solo un anno, portandoci dalla C1 alla B -ricorda Squinzi ai microfoni di Sky Sport-. Di Francesco, invece, è rimasto molto di più, portandoci in A e accompagnandoci nei primi quattro anni in questa categoria. Sono due ottimi allenatori, sicuramente. Max è fra i migliori cinque al mondo. Scherzando ci disse che noi abbiamo fatto la sua fortuna. In B, infatti, lui ricevette un'offerta dal Cagliari e io lo lasciai libero di andare. Poi lui è stato esonerato dal Milan dopo una sconfitta proprio contro la Juventus. Di lì la chiamata della Juve. È sempre lo stesso, riuscire a tenere compatta e tranquilla la squadra anche nei momenti difficili è una capacità che ha sempre avuto». Sta passando un periodo un pò più complicato Eusebio Di Francesco che, dopo aver raggiunto la semifinale di Champions nella passata stagione, per il momento non sta riuscendo a trovare la giusta continuità. Ma, anche in questo caso, Squinzi ha solo parole di elogio: «Con Eusebio la squadra aveva una notevole facilità di andare in gol. La conquista dell'Europa fu un grosso traguardo e anche la salvezza ottenuta nel primo anno di A. Ad un certo punto lo abbiamo esonerato e poi richiamato in quella stagione».

