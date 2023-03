Derby: una giornata di squalifica a Ibanez, Cristante e Marusic. Nessun provvedimento per Lotito e Mourinho

Post derby, ecco le decisione del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea: una giornata a testa è la sanzione decisa per i romanisti Roger Ibanez e Bryan Cristante e il laziale Adam Marusic, espulsi all'Olimpico. Nessun provvedimento per il diverbio tra il tecnico romanista, Mourinho, e il presidente laziale, Lotito.

Il giudice ha inflitto due giornate di squalifica a Danilo D'Ambrosio dell'Inter e una a Leandro Paredes della Juve, espulsi al termine della gara di domenica a San Siro, tra tensione e accuse. Lo apprende l'Ansa.

CORI ANTISEMITI - Il giudice sportivo di Serie A, in merito ai cori beceri e offensivi, anche antisemiti, «che risultano essere stati rivolti prima e durante la gara dalla totalità della tifoseria assiepata nella Curva Nord nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, e che risultano essere stati percepiti nella maggior parte dell'impianto, deciderà entro e non oltre il 4 aprile 2023 in relazione anche all'esito degli accertamenti in corso e avuto riguardo al comportamento e alla collaborazione della Società nell'attività di individuazione dei responsabili e degli ispiratori, nonché nel prevenire il ripetersi di simili deprecabili manifestazioni. Dispone che, nelle more, la Procura federale fornisca a questo Giudice ogni elemento utile alla decisione, acquisito anche dai responsabili dell'Ordine pubblico, che emergesse dalle indagini in corso e da quelle già avviate per fatti similari».