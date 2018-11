Spunta il nome di Rocca per la Roma Under 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calcio del business fa spesso litigare, basta pensare allo scontro di questi giorni tra il Coni e il Governo. Quello del senso di appartenenza può invece fare ancora innamorare. La Roma, negli ultimi anni, è riuscita a essere romantica in alcune iniziative, riportando dentro Trigoria alcuni suoi eroi del passato. Adesso avrebbe una nuova grande opportunità. Nella prossima stagione bisognerà scegliere l’allenatore della seconda squadra. I candidati non mancano, ma ce n’è uno che, a proposito di romanticismo (e professionismo), non ha rivali nella corsa che si è appena aperta: Francesco Rocca. Sogna lui di tornare, come i tifosi di rivederlo sui campi di Trigoria. Dove da calciatore ha lasciato in dote il suo ginocchio, prima di dedicarsi, da allenatore, all’Italia. Ha lanciato campioni in azzurro, come fece con lui Fuffo Bernardini all’inizio degli anni Settanta. Kawasaki, doveroso chiamarlo così, è pronto a rimettersi in moto per tornare una volta per tutte a casa. Ha già dato la sua disponibilità e la dirigenza giallorossa ne ha preso atto. Il profilo di Rocca sembra fatto apposta: Francesco sa come formare uomini, atleti e quindi calciatori. E, in Lega Pro, non andrebbe a fare atto di presenza come la Juve di Zironelli. La sua Roma giocherebbe come se fosse in Champions. E per vincere, mai per partecipare.