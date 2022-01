Roma femminile, l'allenatore Spugna positivo al Covid

Nuovo contagio dentro la Roma femminile. Stavolta a risultare positivo al tampone è stato il tecnico Alessandro Spugna, che due giorni fa era in panchina nella semifinale di Supercoppa Italiana persa contro il Milan. E' stata la stessa società giallorossa a renderlo noto attraverso una nota, sottolineando anche che il tecnico è in isolamento domiciliare e non ha nessun problema. Spugna, ovviamente, è vaccinato. Negativo invece, almeno per il momento, il tampone di controllo del vice Leonardo Montesano. Ma la situazione sarà tenuta sotto controllo nei prossimi giorni.

LINARI ANCORA OUT

Solamente Elena Linari, al momento, è ancora in isolamento domiciliare. Tutte le altre ragazze giallorosse che il mese scorso erano state contagiate hanno superato la malattia. Il difensore dovrebbe essere agli sgoccioli e dovrebbe così tornare disponibile in campionato alla fine della prossima settimana, quando la Roma al Tre Fontane ospiterà l'Empoli per la prima gara del girone di ritorno.