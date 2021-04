Premier League, il Ceo di Spotify interessato all'acquisto dell'Arsenal: stimata offerta da 2 miliardi

Spotify vorrebbe entrare in Premier League. Infatti Daniel Ek, miliardario svedese e amministratore delegato del noto servizio di streaming musicale Spotify, nei giorni scorsi avrebbe fatto sapere tramite social di essere interessato a rilevare l'Arsenal. Il messaggio di Mr. Spotify ha già infiammato i tifosi dei Gunners che da giorni sono in protesta contro l'attuale proprietario Stan Kroenke per il coinvolgimento del club nel progetto Superlega.

Come riporta Sky Sports Uk, non si sa quanto Ek sia disposto a offrire per rilevare l'Arsenal, ma già si conoscono alcuni suoi partner, che lo aiuteranno in questa impresa. Il miliardario dovrebbe essere supportato da tre leggende del club londinese: Thierry Henry, Patrick Vieira e Dennis Bergkamp. Per adesso, però, la famiglia Kroenke continua a ribadire di non volere cedere il testimone.

Secondo la stampa britannica, infatti, non solo l'imprenditore svedese Daniel Ek è determinato a rilevare la quota di maggioranza dei Gunners, ma è anche risoluto a farlo tramite la collaborazione di diversi ex campioni del club londinese, che - nel caso riuscisse ad acquistare la società di Premier League - andrebbero a ricoprire ruoli di primo piano nel futuro assetto societario. Un'ipotesi - quella del passaggio di proprietà dell' Arsenal - non così remota, secondo le indicazioni delle ultime ore, purché si concretizzi un'offerta di almeno due miliardi di sterline, l'equivalente di oltre 2,2 miliardi di euro, quanto Kroenke valuta i Gunners.

