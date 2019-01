© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si apre col botto il 2019 dell’Eccellenza. Al Luciano Iorio di Nemi va in scena lo storico derby tra “gli ospiti” della blasonata Cynthia e i padroni di casa del neopromosso Sporting Genzano. «Non è una gara come le altre – dice senza nascondersi Alessio Lembo, centrocampista classe 1985 e capitano dello Sporting – L’ambiente la sente in maniera particolare e inoltre arriva alla prima dell’anno e dopo un periodo poco propizio per noi. La Cynthia è un avversario di valore anche se in pochi si sarebbero aspettati di vederla in quella zona di classifica a questo punto della stagione. Inoltre hanno cambiato allenatore e per loro questo sarà un motivo di riscatto in più. Se firmerei per un pareggio? Dipende da come si mette la partita, ma prima della gara non firmerei. Scenderemo in campo per vincere e se ci riuscissimo sarebbe una grandissima iniezione di entusiasmo».L’ex giocatore dell’Arce si è ambientato presto nel nuovo gruppo. «Per motivi di lavoro mi sono dovuto spostare a Roma e l’accordo con questa società è stato veloce – dice Lembo - Qui è stata rivoluzionata la rosa rispetto alla passata annata e sono stato onorato che mi sia stata consegnata la fascia di capitano. Il gruppo è giovane e ha fame di crescere, la società è stata brava ad assemblarlo e mister Salerno ha saputo compattarlo. Siamo partiti bene e nell’ultimo periodo, al di là di qualche pesante errore arbitrale, forse abbiamo pagato qualcosa dal punto di vista psicologico: ma ci siamo allenati bene durante le feste, le basi per ripartire ci sono».Il fine anno dello Sporting è stato “tormentato” anche dal punto di vista degli episodi arbitrali secondo quanto vuole sottolineare il direttore sportivo Jacopo Costantini. «Le ultime sconfitte con Astrea, Campus Eur e Montespaccato sono state frutto di gravi errori arbitrali. Con l’Astrea ci è stato negato un rigore, col Campus ne è stato assegnato uno molto generoso ai capitolini e poi la direzione di gara contro il Montespaccato è stata allucinante con un rigore inesistente per gli avversari, uno non visto per noi e poi due espulsioni di giocatori importanti come Matteo e Barone che ora non giocheranno contro la Cynthia. Abbiamo la sensazione che, essendo una società al primo anno di Eccellenza e con un gruppo molto giovane, gli arbitri prendano delle decisioni eccessivamente punitive nei nostri confronti, ma speriamo di essere meno “vessati” nelle prossime settimane».