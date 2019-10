© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo Sporting Montesacro ha festeggiato la prima vittoria in questo tremendo avvio di stagione in Promozione. Dopo cinque sconfitte in altrettante partite tra campionato e Coppa, la formazione romana ha fatto centro al sesto tentativo. Ed è riuscita in un’impresa non da poco: dopo lo 0-3 subito ad Amatrice nella gara d’andata del turno preliminare di Coppa, Fabrizio Nolano e compagni hanno ribaltato tutto con un clamoroso 5-0 che è valso il passaggio ai trentaduesimi. Proprio l’ex bomber dell’Accademia Calcio Roma è stato uno dei protagonisti, segnando una doppietta così come il compagno di squadra Mari a cui si è aggiunto il gol di Mariani.«Una vittoria che ci voleva e che ci può dare tanto morale – spiega Nolano – Abbiamo iniziato fortissimo andando sul 2-0 dopo appena nove minuti, poi nel secondo tempo sono arrivate le altre reti». Secondo l’attaccante classe 1985, che ha già realizzato tre reti in campionato, i risultati finora ottenuti sono stati troppo penalizzanti per il reale valore dello Sporting Montesacro. «Abbiamo perso male le due gare casalinghe di campionato, mentre in quelle esterne avremmo meritato certamente di più. E poi nell’andata di Coppa avevamo colpito quattro legni, quindi anche quel 3-0 era un risultato eccessivo per i nostri demeriti». Nolano rimane fiducioso sulle possibilità dello Sporting Montesacro.«Questo è un gruppo nuovo e c’è bisogno di un po’ di tempo per conoscerci. Siamo appena partiti e comunque non abbiamo l’obiettivo di vincere il campionato, ma di centrare una tranquilla salvezza. Sono certo che siamo in grado di ottenere questo traguardo». Domenica i capitolini proveranno a muovere la classifica in campionato: «Non sarà facile perché ospiteremo il Cantalice, squadra sempre ben attrezzata che l’anno scorso ho affrontato quattro volte con la maglia dell’Accademia Calcio Roma. Ma vogliamo dare continuità alla bella prestazione di Coppa Italia».