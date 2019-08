© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una Promozione da protagonisti. È questo l’obiettivo della neonata Sporting Montesacro, che dopo aver rilevato il titolo dalla Novauto e ottenuto il ripescaggio in categoria, sta gettando le basi per fare un campionato di livello. Il gruppo base sarà formato da una decina di elementi della vecchia Promozione dell’Accademia Calcio Roma, tra cui Meacci, Nolano, Iannilli, Antenucci, Caruffo, Mari, Giannotti, Maffoli e Mariani.Gli acquisti resi ufficiali al momento sono il portiere Peri dal Ronciglione e l’attaccante Savino dall’Almas. Il tecnico sarà Alessandro Manciocchi, che ha allenato nella scorsa stagione in Eccellenza l’Almas e potrà essere un valore aggiunto per lo Sporting, visto che ha conseguito il patentino Uefa Pro. L’obiettivo è quello di allestire una squadra forte, giovane, che possa ottenere una salvezza tranquilla, consapevoli del fatto che il prossimo sarà l’anno zero e si dovranno gettare le basi per un futuro in prima linea.La sfida è rappresentata dall’integrazione degli under nella fascia ’99-2000-2001, magari dando la possibilità ai 2002 della Juniores Primavera (altra novità dello Sporting Montesacro) di esordire in Prima Squadra e ponendosi l’obiettivo di concorrere per il premio valorizzazione dei giovani del Comitato Regionale.Il progetto dello Sporting punta molto sul senso di appartenenza al quartiere di Montesacro e viaggiain parallelo con quella della Spes Montesacro, la società rilevata da Alberto Aquilani e rifondata da zero con l’intento di crescere e imporsi a livello regionale. La Spes si occuperà della scuola calcio e del settore giovanile fino agli Allievi, mentre lo Sporting avrà la Promozione e la Juniores Primavera. Tutto quanto avrà luogo nella cornice del rinnovato centro sportivo “Muratori”. È stato anche ufficializzato l’organigramma societario dello Sporting Montesacro che vedrà come direttore generale Andrea Schettino, il presidente sarà Marco Simeone (storico dirigente), Donato De Meo farà il suo vice (e farà anche da preparatore dei portieri), e infine Martina Fraschini sarà la segretaria amministrativa. La preparazione atletica della Promozione avrà inizio il 19 agosto.