Colpo-salvezza per lo Sporting Genzano che viola il campo del Casal Barriera per 2-0 grazie ai gol di Dei Giudici e Matteo e alla…doppietta di Manolo Leacche. Il portiere classe 1984, l’anno scorso in forza al Grotte Celoni, è riuscito nell’impresa di parare due calci di rigore assegnati nel secondo tempo alla squadra di casa, sul punteggio di 2-0. «Sono felice, mi era capitato di parare qualche tiro dal dischetto in passato, ma mai due nella stessa partita».A nulla è servito al Casal Barriera il cambio del tiratore (prima Miccio e poi Matarazzo) e l’angolo scelto (il primo a sinistra e il secondo alla destra del portiere castellano), Leacche è arrivato in entrambi i casi sulla traiettoria. «Il primo l’ho bloccato, forse non è stato calciato benissimo. Sul secondo ho dovuto tirare fuori qualcosa in più e sono comunque riuscito a deviarlo» rimarca l’estremo difensore. «Sicuramente un rigore ben tirato è difficile da parare, ma spesso non si riesce a tirare in modo perfetto e il portiere deve farsi trovare pronto» è la spiegazione di Leacche che ha la dedica pronta per la sua “storica” doppietta.«A mia moglie Stella e a mio figlio Andrea che ha due anni e mezzo». L’esperto portiere parla del campionato dello Sporting Genzano. «Stavamo vivendo un momento non brillantissimo e per questo la vittoria di ieri è doppiamente pesante anche perché ottenuta contro un’avversaria diretta nella corsa per la salvezza. Ora siamo a +6 dalla zona play out, ma sappiamo bene che c’è ancora da sudare per arrivare alla quota dei 40 punti che dovrebbe essere quella di sicurezza».