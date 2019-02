Sporting Genzano punta alla salvezza

Trasferta vittoriosa per lo Sporting Genzano che domenica si è imposto per 2-0 sul campo del Casal Barriera. Partita difficile, con gli avversari molto bravi a mettere in difficolta il Genzano nel primo tempo soprattutto con i due rigori contro trovando però un Leacche straordinario che ha permesso alla squadra di portare a casa i tre punti. Leacche che infatti ha ipnotizzato per ben due volte i rigoristi del Casal Barriera, prima parando il penalty di Miccio, poi quello di Matarazzo nei minuti finali. Nella prossima gara lo Sporting Genzano affronterà l’Atletico Vescovio, una squadra in netta risalita che si sta ritrovando in questa fase di campionato. Vuole ora la salvezza mister Salerno, un obiettivo raggiungibile per la sua formazione, la pressione però è tanta e non possono permettersi di sbagliare i ragazzi di Mister Salerno

