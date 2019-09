© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima vittoria stagionale (al terzo tentativo) per lo Sporting Genzano. La formazione di mister Aldo Salerno ha sbancato il campo (semi-allagato) del Falaschelavinio con un prezioso 2-1: a decidere l’incontro, a una decina di minuti dal termine, è stato l’attaccante classe 1994 Mattia Longo, subentrato poco prima.«Un successo pesante che fa sicuramente morale – dice il match winner - Tra l’altro si è giocato su un terreno reso quasi impraticabile dalla pioggia e questo non ha sicuramente favorito il nostro stile di gioco. Nel primo tempo, dopo una gran parata di Leacche, siamo riusciti a passare in vantaggio con Matteo che ha ribadito in rete un tiro di Dei Giudici finito sulla traversa. Nella ripresa abbiamo subito presto il gol del pari, poi il mister ha deciso di inserirmi a metà ripresa e io ho capitalizzato un grande assist di Anastasio. Nei minuti finali abbiamo stretto i denti e portato a casa una vittoria importante». Longo era stato tenuto inizialmente in panchina a scopo precauzionale.«Non dovevo nemmeno giocare a causa di un problema muscolare. Il direttore sportivo Jacopo Costantini mi ha pronosticato un gol decisivo e ha avuto ragione. E’ il mio primo gol in questo campionato e sono contento che sia servito per conquistare una vittoria pesante». L’obiettivo della squadra di Salerno, comunque, è chiaro: «Una salvezza tranquilla, come accaduto lo scorso anno. Questo è un gruppo che punta fortemente sullo spirito di squadra e sulle qualità del suo allenatore: sarebbe bello poter rivivere una stagione simile a quella appena messa alle spalle».