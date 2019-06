© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un concetto che era già emerso immediatamente dopo la fine del primo (ottimo) campionato di Eccellenza. Lo Sporting Genzano non rivivrà l’estate “tormentata” del 2018: il club castellano sembra avere le idee chiare e ha negato con forza ogni ipotesi di fusione con la Cynthia che periodicamente torna ad emergere.I biancoazzurri ripartiranno dall’Eccellenza e con ogni probabilità dal campo Luciano Iorio di Nemi (si era vociferato anche di uno spostamento ad Ariccia), mantenendo saldamente alla guida della prima squadra quell’Aldo Salerno che ha rappresentato la sapiente guida del gruppo castellano nel massimo campionato regionale. «Aldo ha rinunciato anche ad ascoltare alcune sirene importanti – rivela il direttore sportivo Jacopo Costantini – Per noi è un valore aggiunto e ce lo teniamo stretto».In un vertice societario di un paio di settimane fa, lo Sporting Genzano ha dato il via libera al suo direttore sportivo per allestire la squadra della prossima stagione: «L’idea è quella di mantenere intatto il grosso del gruppo che ha fatto benissimo l’anno scorso – prosegue Costantini – Con il budget a nostra disposizione cercheremo di completare l’organico con innesti mirati di cui abbiamo già parlato». Sicuramente lo Sporting Genzano è sulle tracce di un attaccante, anche se il nome è top secret. «L’obiettivo sarà il medesimo della stagione appena chiusa: vogliamo centrare una salvezza tranquilla, ripetere la vecchia annata in cui abbiamo collezionato un bottino notevole di 44 punti sarebbe molto bello» conclude Costantini.