Sporting Braga-Roma. Diretta live ore 18:55: Dzeko e Diawara titolari. Pau Lopez confermato anche in coppa

Trasferta portoghese per la Roma, impegnata nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Sporting Braga.

Fonseca, che proprio qui vinse una coppa nazonale nel 2016, restituisce a Dzeko una maglia da titolare con Pedro e Mkhitaryan alle sue spalle. A centrocampo fiducia a Diawara che affiancherà Veretout mentre in difesa ci sarà ancora Cristante.

I padroni di casa sono terzi in classifica nel loro campionato e sono reduci da una vittoria in trasferta ottenuta domenica scorsa contro il Santa Clara.

Sporting Braga (3-4-2-1): Matheus; Esgaio, V. Tormena, Nuno Sequeira, Raul Silva; Al Musrati, Fransergio, Gaitan; R. Horta, Sporar, Galeno

All: Carvalhal

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

All: Fonseca

