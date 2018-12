Sport in tv, stop vietato sotto l’Albero: Natale con calcio e basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche sotto l’albero di Natale, il pallone continuerà a rotolare. Calcio, basket, pallavolo, pallanuoto: di tutto un po’. E, stavolta, a colorare la giornata di Santo Stefano – oltre al tradizionale Boxing day inglese – sarà pure un intero turno della nostra Serie A. Inimmaginabile, fino a qualche anno fa. Tanto per curiosità, vale la pena di sapere che oggi e domani si giocherà comunque in campionato in Etiopia, Guinea, Iraq, Israele, Sudan e Turchia, Arabia Saudita, Burundi, Giamaica e Pakistan. Addirittura il Fenerbahce di Valbuena e Soldado scenderà in campo alle ore 18 contro l’Antalyaspor dell’ex romanista Vainqueur. Come detto, il protagonista del 26 sarà il nostro campionato: con tutte le 10 sfide del 18esimo turno. Senza dimenticare, naturalmente, che la Premier League corroborerà il mito del Boxing day. A spiccare saranno le gare che opporranno il Leicester al Manchester City (ore 16), il Liverpool capolista al Newcastle (ore 16), lo United all’Huddersfield (ore 16), il Brighton all’Arsenal (ore 18.15) e il Watford al Chelsea di Sarri (ore 20.30). Tutto in diretta tv su Sky Sport. Venendo al basket, il turno di Natale promette spettacolo nella Nba statunitense e anche nella nostra Serie A: che il 25 offrirà Varese-Cantù, Olimpia Milano-Brescia e Virtus Bologna-Reggiana. E non è tutto. Perché sono tanti, anzi, tantissimi gli sport che regaleranno emozioni il giorno di Natale. Ancora il 25, giusto per dirne alcuni, si giocherà a hockey in Russia; a pallavolo in Cina, Russia, Corea del Sud e Turchia; a football americano nella Nfl statunitense; a calcio a 5 in Georgia; a pallanuoto in Russia; e a cricket in Australia.PER SCIREADa segnalare infine che il 26, a mezzanotte e mezza, su Sky Sport Uno, andrà in onda il secondo episodio di “Sky Buffa Racconta” dedicato a Gaetano Scirea.