Sport in tv oggi (8 settembre), dalle qualificazioni agli Europei alle semifinali degli US Open: orari e programma completo

Calcio

Oggi, venerdì 8 settembre, sarà un'altra giornata di sport tutta da vivere. Tanti gli eventi in programma, da seguire in diretta televisiva o in streaming. Ecco il programma completo.

Qualificazioni Europei:

18 Georgia-Spagna (Sky)

20.45 Bosnia Erzegovina-Liechtenstein (Sky)

20.45 Cipro-Scozia (Sky)

20.45 Croazia-Lettonia (Sky)

20.45 Lussemburgo-Islanda (Sky)

20.45 Slovacchia-Portogallo (Sky)

20.45 Turchia-Armenia (Sky)

Tennis

21: US Open - semifinali (SuperTennis)

Basket

Mondiali, semifinali:

10.45 Serbia-Canada (Sky/Dazn)

14.40 Usa-Germania (Sky/Dazn)





Ciclismo

14.30 La Vuelta - tappa 13: Formigal Huesca la Magia-Col du Tourmalet (Dazn/Eurosport)