Sport in tv oggi (7 settembre), dalle qualificazioni agli Europei all'Italia di basket: orari e programma completo

Oggi, giovedì 7 settembre, sarà un'altra giornata di sport tutta da vivere. Tanti gli eventi in programma, da seguire in diretta televisiva o in streaming. Ecco il programma completo.

Calcio

Qualificazioni Europei:

16 Kazakistan-Finlandia (Sky)

18 Lituania-Montenegro (Sky)

20.45 Danimarca-San Marino (Sky)

20.45 Francia-Irlanda (Sky)

20.45 Olanda-Grecia (Sky)

20.45 Polonia-Far Oer (Sky)

20.45 Repubblica Ceca-Albania (Sky)

20.45 Serbia-Ungheria (Sky)

20.45 Slovenia-Irlanda del Nord (Sky)

Basket

Mondiali, semifinali quinto-ottavo posto:

10.45 Italia-Lettonia (Rai/Sky/Dazn)

14.30 Lituania-Slovenia (Sky/Dazn)





Ciclismo

14.30 La Vuelta - tappa 12: Ólvega-Saragozza (Dazn/Eurosport)