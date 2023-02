Spinazzola e il tabù Inghilterra: dalla finale "rubata" all'Europeo al sogno di giocare contro gli inglesi al Maradona

Venerdì 24 Febbraio 2023, 20:30







Poco meno di un mese a Italia-Inghilterra: in programma il 23 marzo al Maradona di Napoli. Non una novità per gli azzurri, che ormai sono abituati a confrontarsi contro la nazionale dei Tre Leoni. Una novità invece per Leonardo Spinazzola, che torna papabile per una convocazione dopo aver chiesto tempo al ct nelle precedenti occasioni in Nations League. A lui l’Inghilterra l’hanno “rubata” all’ultimo Europeo, perché quell’11 luglio, nella finale di Wembley, Spina era solo in tribuna, con stampelle e tutore, a tifare per i suoi compagni dopo l’infortunio nei quarti contro il Belgio. Quando l’Italia ha affrontato di nuovo gli inglesi nel doppio confronto dell’ultima Nations League, Spina non era stato convocato da Mancini: né in occasione dello 0-0 al Molineux Stadium di Wolverhampton (11 giugno 2022), nel in occasione della vittoria per 1-0 a San Siro (23 settembre scorso), pur essendo tornato a far parte della spedizione azzurra. Le sue ultime apparizioni con la maglia della Nazionale sono contro l’Ungheria e la Germania il 7 e il 14 giugno dello scorso anno. In Nazionale ormai aveva perso il posto “fisso”, è cresciuto davanti a lui Federico Dimarco e probabilmente vedremo l'interista titolare al “Maradona”, ma con questo Spina non si sa mai. Mancio vede, controlla e tra il 17 e il 18 di marzo sapremo se Spina si sarà meritato la convocazione.