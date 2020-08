Spezia in A, la Sampdoria: «Ci vediamo presto»

La Sampdoria, tramite il suo profilo Twitter, ha fatto i complimenti allo Spezia per la conquista della Serie A. «L'ultima volta con tre squadre liguri in Serie A due eravamo noi (alludendo alla presenza di Sampierdarenese e Andrea Doria, che nel 1946 si sono fuse nella Samp, ndr). Complimenti Spezia: avete scritto la storia, ora godetevi la festa. Ci vediamo presto!», ha cinguettato la società doriana.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">L'ultima volta con tre squadre liguri in <a href="https://twitter.com/SerieA?ref_src=twsrc%5Etfw">@SerieA</a> due... eravamo noi. 😄<br><br>Complimenti <a href="https://twitter.com/hashtag/Spezia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Spezia</a>: avete scritto la storia, ora godetevi la festa. <br><br>Ci vediamo presto! <a href="https://t.co/1Ylr4xjolM">pic.twitter.com/1Ylr4xjolM</a></p>— U.C. Sampdoria (@sampdoria) <a href="https://twitter.com/sampdoria/status/1296563295219056642?ref_src=twsrc%5Etfw">August 20, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

© RIPRODUZIONE RISERVATA