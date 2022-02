Spezia-Roma, Mourinho lascia a casa Felix e Oliveira. C'è Ibanez

La Roma contro lo Spezia, domani, ore 18: Mourinho lascia a Roma Oliveira e Felix: il primo ha accusato trauma contusivo al tallone sinistro, l’attaccante ha preso una botta all’anca, oggi si è allenato ma non sta al meglio. In Liguria al posto del portoghese, pronto Veretout. Davanti, Abraham con alle spalle Pellegrini e Micki. Hanno recuperato Shomurodov e anche Ibanez, fermo dalla sfida di San Siro contro l'Inter. L’ex Porto ieri pomeriggio aveva postato un video su un tapis roulant speciale, segnale che l’indisponibilità era nell’aria. Mourinho riproporrà la difesa a tre composta da Mancini, Smalling e Kumbulla, a centrocampo torneranno titolari Cristante e Veretout, con Karsdorp e Vina ai lati. Il reparto offensivo sarà composto da due mezze punte (Pellegrini e Mkhitaryan) e un attaccante (Abraham). Fuori per il momento Zaniolo.