23 Maggio 2021

di Alessandro Angeloni

(Lettura 3 minuti)







Pagelle Spezia-Roma

RAFAEL 6,5

Una parata fatta bene su ElSha, poi su Cristante è decisivo

VIGNALI 6

Spinge e difende sull’asse sinistra della Roma, senza problemi

TERZI 5

Qualcosa scappa, qualche ansia in più nella ripresa.

CAPRADOSSI 5,5

Bene su Mayoral, gli scappa Dzeko nel momento decisivi

BASTONI 5,5

Nella ripresa soffre Karsdorp

(23’ ST RAMOS 5,5 Non va meglio)

ESTEVEZ 6

Con personalità.

(43’ ST ERLIC N.G.),

AGOUME 7

Fisico e corsa. Sempre nelle zone giuste, si fa sentire.

(26’ ST MAGGIORE 6, un po’ di saggezza)

POBEGA 7

Il gol è un premio finale a una grande stagione

(1’ ST RICCI 6 Tecnica e velocità)

VERDE 7

Crea il panico sia a Santon sia a Reynolds

(23’ ST AGUDELO 5 non dà continuità)

NZOLA 6

Indemoniato nei primi minuti, poi sparisce

GYASI 6,5

Bel duello con Karsdorp, molto bene nel primo tempo

ITALIANO 7

Applausi non solo per il grande primo tempo, ma per una bella stagione all’esordio in A