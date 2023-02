Spezia-Napoli, Spalletti: «Non abbiamo fatto ancora niente. La storia si scrive al momento giusto»

NAPOLI – Lo spazio per le celebrazioni non c’è. Luciano Spalletti è comandante esperto e mantiene il timone ben saldo per evitare che la navigazione del suo Napoli possa avere qualche brutta sorpresa nei prossimi mesi. Del +13 sull'Inter proprio non se ne occupa: «Nessuno avrebbe pensato ai 50 punti del girone d’andata. Potrebbero riuscirci anche gli altri, quindi noi dobbiamo restare concentrati e determinati. Solo così possiamo scrivere la storia, altrimenti rischiamo di restarci male”. Spalletti non si fida affatto dello Spezia. Il Picco lo conosce bene, ci ha giocato quattro stagioni: “Conosco bene l’entusiasmo di La Spezia. La partita diventerà una trappola se non la affrontiamo nel modo giusto. Lo Spezia sa anche palleggiare e ha tante qualità che noi dovremmo essere bravi a fronteggiare. Dovremmo comandare il match ma anche stare attenti alle loro ripartenze. Penso soltanto ai tre punti da conquistare domani. E’ lo stesso atteggiamento pure della mia squadra. Ci siamo preparati per disputare una prestazione importante».

LA FORMAZIONE

Spalletti non dà nessuna anticipazione: «Posso dirvi soltanto un titolare. Osimhen – sorride – giocherà». La sensazione è che non ci sarà spazio per il turnover. C’è un solo dubbio tra Politano e Lozano nel tridente: «Sono tutti fondamentali quando entrano e giocano. Faccio l’esempio di Raspadori. In allenamento è assolutamente incredibile e questo atteggiamento mi piace molto. Lo dimostra poi quando entra. Con la Roma ha avuto subito l’approccio giusto».

L’ASSENZA DEL PUBBLICO

«Ognuno deve fare la sua parte per costruire qualcosa di importante. Sarebbe stato importante avere la nostra curva al Picco per la sfida di domani. Noi sentiamo sempre l’amore quotidiano della gente nei nostri confronti e per questo motivo potremmo organizzare allo stadio Maradona un’amichevole contro la Primavera per dare spazio ai giocatori che stanno avendo meno spazio».