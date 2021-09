Spezia-Juventus, probabili formazioni: Allegri recupera Chiesa e Morata (ma gioca Kean). E perde Chiellini

Martedì 21 Settembre 2021, 16:13

Un avvio di campionato così, la Juventus, non lo vedeva da un bel po', dal 1961 per la precisione: sessant'anni fa. Con soli due punti conquistati in quattro gare, gli uomini di Massimiliano Allegri non possono più sbagliare, non solo per non perdere il treno delle prime delle classe, ma anche per dare una sterzata a una stagione che tutto sembra meno che da Juve. Lo Spezia di Thiago Motta potrebbe capitare a pennello per risollevare il morale (e la classifica) dei bianconeri, nonostante i liguri possano contare su due punti in più e qualche posizione di vantaggio rispetto ai vicini di casa piemontesi. Comunque no, quella dell'Alberto Picco non sarà una sfida salvezza, anche a dispetto di quanto ironicamente ha detto oggi in conferenza stampa il tecnico livornese, assieme a qualche novità per la formazione (e anche per i fantallenatori).

Spezia-Juventus, le probabili formazioni

Rispetto allo Spezia che ha battuto il Venezia in trasferta, il tecnico italo-brasiliano potrebbe cambiare modulo e qualche interprete. Dal 3-4-3 del Pierlugi Penzo, Thiago Motta passerà al 4-3-3 per la super sfida contro la Juventus: Simone Bastoni, autore del primo gol contro i veneti, tornerà al suo ruolo naturale di esterno basso sinistro, al lato opposto ci sarà, invece, Kelvin Amian. A completare la linea a quattro in difesa, tornerà titolare Petko Hristov in coppia con Dimitris Nikolaou. Troverà spazio nell'undici titolare anche Mehdi Bourabia, l'uomo che ha regalato i primi tre punti ai liguri domenica, e con lui confermati Jacopo Sala e Giulio Maggiore a centrocampo. Il tridente sarà poi composto dai soliti Daniele Verde, Janis Antiste ed Emmanuel Gyasi.

Per i bianconeri, la formazione non sarà così scontata, perché sono tanti i dubbi di Allegri. Come annunciato, non ci sarà sicuramente il capitano Giorgio Chiellini, febbricitante e lasciato a riposo, ma il mister ha recuperato sia Federico Chiesa, sia Alvaro Morata. L'attaccante spagnolo, uno dei più in forma nella Juve, potrebbe comunque partire dalla panchina per lasciare spazio a Moise Kean, che potrebbe formare la coppia offensiva bianconera con l'ex Fiorentina.

Dubbi ci sono anche in difesa, con Luca Pellegrini che potrebbe essere preferito ad Alex Sandro sull'out di sinistra, mentre su quello di destra verrà confermato Danilo. Cuadrado partirà quindi da posizione più avanzata e formerà la linea di centrocampo assieme a Manuel Locatelli, Weston McKennie e Adrien Rabiot.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Kean. All. Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv e streaming

La sfida delle 18:30 di mercoledì 22 settembre tra Spezia e Juventus sarà visibile su Dazn in esclusiva, sia dall'app, sia su smart tv.