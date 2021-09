Mercoledì 22 Settembre 2021, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 20:48

Ecco le pagelle di Spezia-Juventus, partita valida per la quinta gionata di Serie A e conclusasi 3 a 2 per i bianconeri, che dopo essersi portati in vantaggio con il gol di Moise Kean e essersi visti rimontare da Gyasi e Antiste, hanno portato a casa i tre punti grazie alle reti di Federico Chiesa prima e de Ligt poi.

Spezia-Juventus, le pagelle

PAGELLE JUVENTUS

Szczesny 6,5 Non arriva sul tiro a giro di Gyasi, spiazzato dalla deviazione di Bonucci sul secondo gol, miracolo nel finale su Maggiore.

Danilo 5 Ci mette personalità, ma è troppo leggere di fronte a Gyasi in occasione del pareggio.

Bonucci 5 Rincorre Antiste, ed è sfortunato nella deviazione decisiva sul raddoppio dello Spezia.

De Ligt 6,5 Ha una bella occasione nel primo tempo, ma la sua girata finisce alta sulla traversa. Poi piazza la zampata vincente.

De Sciglio 5 Regge in fase difensiva, troppo timido nelle ripartenze, Allegri gli preferisce Alex Sandro all’intervallo.

Chiesa 6,5 Qualche incursione interessante in solitaria, poi nella ripresa va a prendersi il pallone e lo scarica in porta per il 2-2, esce per il solito problema ai flessori.

Bentancur 4,5 Troppi errori e poca voglia di mettersi al servizio della squadra, non gira. Esce all’intervallo.

McKennie 5 Partenza interessante, poi naufraga tra colpi di tacco improbabili e azioni fumose, sbaglia un piattone facile facile dal limite dell’area.

Rabiot 5,5 Quasi un corpo estraneo in questa Juve, ma pesca Kean sul vantaggio.

Dybala 5,5 Alterna errori non da lui a spunti interessanti. Ma troppo evanescente.

Kean 6 Il suo guizzo vincente porta in vantaggio la Juve, ma al netto del gol non riesce ad accendersi.

Subentrati

Alex Sandro 6 Più sostanza di De Sciglio.

Locatelli 6,5 Mette ordine e salva il 3-1 sulla linea.

Bernardeschi ng

Kulusevski ng

Morata ng

All. Allegri 6 Rischia grossissimo, lo Spezia ha due occasioni per il 3-1, poi agguanta il pareggio con Chiesa e la vince con de Ligt nel finale.

PAGELLE SPEZIA

Zoet 6,5 Imparabile l’1-0 di Kean, ma nega almeno 2 gol alla Juve. Provvidenziale su Dybala nella ripresa.

Amian 6 Attento, paga qualcosa solo nel finale.

Nikolaou 5 Intraprendente fino all’errore decisivo in area sul 3-2 di De Ligt.

Hristov 5 Fatica a reggere il ritmo quando la Juve alza i giri.

Bastoni 6,5 Grande intensità e spinta costante.

Ferrer 5,5 Gioca semplice ma potrebbe fare di più.

Bourabia 6 Domina i bianconeri nel primo tempo, indispensabile.

Verde 6,5 Preciso e lucido anche in fase di impostazione.

Maggiore 7 Pesca l’assist per Antiste dalla sua trequarti, poi prova anche a segnare da centrocampo e nel finale sfiora il gol.

Gyasi 7 Scherza Danilo e piazza l’1-1 alla Ronaldo, esultando proprio come il portoghese.

Antiste 7 Primo gol in A, deviato da Bonucci, mette i brividi alla Juve.

Subentrati

Sala ng

Nzola ng

Manaj ng

Salcedo ng

All. Thiago Motta 6 Se la gioca ad armi pari e fa paura alla Juve per più di un’ora, ma i cambi di Allegri fanno la differenza.