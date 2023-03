Inter, le ultime su Lukaku, Brozovic, Skriniar e Dimarco in vista dello Spezia. Inzaghi: «Continuiamo così»

Vietato distrarsi. L'Inter affronta lo Spezia, ma non deve pensare al ritorno di Champions con il Porto. L'obiettivo è dare continuità alla vittoria di San Siro con il Lecce: «Dobbiamo continuare così, mantenendo questa determinazione sempre, a partire da domani a La Spezia. Mi aspetto una partita difficile contro una squadra che sta lottando per un obiettivo ben preciso e ha cambiato allenatore. Lo Spezia viene da due pareggi consecutivi arrivati nella maniera giusta e quindi bisognerà interpretare la partita nel migliore dei modi facendo cose semplici ed essenziali», ha detto Simone Inzaghi.

«Lukaku? Sappiamo il valore del giocatore, viene da un periodo problematico. Adesso sta dando ottimi segnali, si allena nel migliore dei modi quotidianamente, ha fatto già un gol molto importante con il Porto. Vogliamo che continui a migliorare la sua condizione e che possa aiutarci a vincere partite. Skriniar e Dimarco? Dimarco bene, è convocato. Correa ha lavorato parzialmente in gruppo però non verrà a La Spezia con noi. Skriniar purtroppo è ancora fermo». E su Brozovic, il tecnico ha concluso: «Sta lavorando molto bene e io sono soddisfatto. È entrato in campo benissimo contro il Porto e domenica con il Lecce: di giorno in giorno la sua condizione continuerà a migliorare e tornerà ad essere il giocatore che tutti conosciamo».