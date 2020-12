Emozionante e incredibile pareggio tra Spezia e Bologna nella prima storica partita in serie A dei liguri al Picco. Succede di tutto e dopo la doppietta di Nzola, il Bologna rientra in partita nell'ultima mezz'ora grazie alla rete di Dominguez ed in pieno recupero al gol-capolavoro di Barrow. Gli ospiti all'ultimo minuto falliscono addirittura il colpaccio con l'attaccante gambiano che si vede parare un calcio di rigore da Provedel.

Diversi indisponibili nella squadra di casa che si presenta con il tridente offensivo formato da Agudelo, Nzola, Gyasi. Uomini sempre più contati per Sinisa e quindi spazio in difesa a Paz mentre sulla trequarti ci sono Vignato, Soriano e Barrow dietro Palacio.

La squadra di Italiano inizia con buona convinzione mentre nel Bologna il più ispirato sembra Manuel Vignato. In una ripartenza dei liguri, la difesa felsinea si fa trovare impreparata e Nzola ben servito da Gyasi mette dentro a porta vuota. Il Bologna prova a reagire, Barrow sciupa qualche occasione ma la squadra di Mihajlovic non brilla sul piano dell’atteggiamento e della tensione agonistica. Di fronte c’è una formazione che gioca bene, quasi a memoria e sfiora i raddoppio con Estevez.

Ad inizio ripresa liguri partono con l’intento di chiudere la gara così un palo di Agudelo fa tremare Da Costa. E’ il preludio al raddoppio che arriva ancora a firma di Nzola servito dal giocatore colombiano. Per la squadra di casa i giochi sembrano fatti ma ci pensa Dominguez a riaprire la gara con un bel destro vincente all’angolino. Gli ospiti provano a riacciuffare il pari ma è lo Spezia che poco prima dello scadere sfiora la terza rete con Gyasi. In pieno recupero arriva l’intuizione di Barrow che vede Provedel fuori dai pali e lo sorprende con un tiro dalla lunga distanza. Ma il Bologna sfiora addirittura il successo perchè Giacomelli al qunto minuto di recupero concede un rigore per fallo di Pobega su Soriano. Provedel ribatte il penalty di Barrow e si salva sul successivo colpo di testa dell'attaccante. Alla fine il pari tutto sommato è giusto e le due squadre reduci da pesenati sconfitte fanno un passetto avanti in graduatoria.

Ultimo aggiornamento: 23:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA