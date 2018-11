Spalletti "vede" gli ottavi: a Londra con i suoi gioielli. Tornano Brozovic, Vecino, Perisic e Icardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Londra Luciano Spalletti rispolvera i suoi gioielli: Brozovic, Vecino, Perisic e Icardi. Il centrocampista croato era squalificato sabato sera contro il Frosinone, mentre tra gli altri tre soltanto l'attaccante è entrato in campo a gara in corso per prendere il posto di Lautaro Martinez. Un risparmio di energie importante per l'Inter che si prepara così alla delicata trasferta di Champions. Basta un pareggio al tecnico di Certaldo per centrare la qualificazione agli ottavi di finale con una giornata di anticipo (la fase a gironi si chiude il 12 dicembre col Psv). In campo ci saranno così i protagonisti del 2-1 di San Siro, nella gara di andata: dopo il gol del capitano argentino era arrivato il raddoppio nel finale di Vecino. Ma Spalletti dovrà continuare a fare meno di Vrsaljko. Il terzino croato, alle prese con una elongazione del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata in Nations League contro l'Inghilterra, ha già saltato la gara col Frosinone. Vista la sua assenza, D'Ambrosio dovrebbe essere confermato titolare a destra. Ci sarà anche Nainggolan, che sabato sera ha messo minuti nelle gambe archiviando l'infortunio alla caviglia sinistra rimediato nel derby del 21 ottobre. Infine, in panchina ci saranno le ultime fondamentali risorse per Spalletti in caso di bisogno. Keita e Lautaro Martinez scalpitano per vivere un'altra sera da protagonisti.