Spalletti tira fuori l'orgoglio: «Nessuno demolisca quanto fatto dall'Inter»

Contro l’Udinese l’Inter deve subito rialzarsi e dimenticare l’eliminazione dalla Champions. «Nessuno ai sorteggi ci dava una possibilità di passare il turno», ha ricordato Luciano Spalletti.Ripartire. «Bisogna vedere la reazione, è fondamentale. Questi ragazzi meritano il sostegno dei tifosi per aver fatto vedere il dispiacere per quanto successo e la voglia di esserci e rigiocare subito una gara come quella di domani perché sanno benissimo che quello è il primo passo».Analogie. «La crisi dello scorso anno? Per me è differente. Voi andate a vedere il risultato, io devo vedere anche gli episodi che hanno determinato la partita e a me sembra molto differente. Questi giocatori stanno lavorando nella maniera giusta. Abbiamo perso una partita che fa male, ma siamo usciti dalla competizione per differenza reti agli ultimi 10’».Psv. «Meritavamo di vincere, abbiamo creato molte opportunità. Ai sorteggi nessuno ci dava una possibilità di passare il turno e invece l’abbiamo portata agli ultimi 10’. Dovevamo fare di più, ma non mi sembra che sia il caso di demolire quanto fatto dalla squadra in questo anno e mezzo».