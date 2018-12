Inter, Spalletti studia le mosse anti Napoli: Joao Mario scalza Borja Valero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Joao Mario sembra aver scalzato Borja Valero in vista del big match di domani sera contro il Napoli (venduti 62mila biglietti). L’Inter cerca di archiviare la sospensione inflitta a Nainggolan e di prepararsi al match contro i partenopei di Carlo Ancelotti, una sorta di derby per lui visti i trionfali trascorsi con il Milan. Luciano Spalletti sembra aver deciso: le quotazioni del portoghese sono in rialzo per giocare con Vecino e Brozovic in mezzo al campo nel 4-3-3 studiato per battere il Napoli. Una conferma importante quella di Joao Mario, che dopo un periodo vissuto tra tribune e panchine, poco alla volta sta guadagnando la fiducia del tecnico di Certaldo. In difesa rientra Asamoah dalla squalifica, mentre come terzino destro giocherà Vrsaljko, con D’Ambrosio che finisce in panchina. Al centro della difesa Spalletti conferma de Vrij e Skriniar, non avendo recuperando Miranda. In attacco tre certezze: Politano e Perisic affiancheranno Icardi, l’uomo gol. I tifosi sperano di iniziare il 2019 con la notizia del suo rinnovo.