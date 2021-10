Roma-Napoli, Spalletti ripropone il "trucco" sul calcio d'angolo come Pizarro nel 2008. Ma l'arbitro lo ferma

Domenica 24 Ottobre 2021, 18:57

Come tredici anni fa. Spalletti ci riprova con un "trucchetto" su calcio d'angolo che l'ha reso famoso ma all'Olimpico in Roma-Napoli stavolta l'arbitro Massa lo ferma.Come nel 2008, quando in una partita contro il Milan, ai tempi in cui allenava i giallorossi, il direttore di gara Rizzoli fermò la coppia Pizarro-Taddei. Al 15' del primo tempo il Napoli ci riprova: Politano tocca il pallone, Insigne si invola verso la porta ma l'arbitro Massa lo ferma mandando su tutte le furie gli azzurri e anche Spalletti che avevano studiato in settimana l'escamotage.

Il "trucco" su calcio d'angolo

Il trucco consiste proprio in questo: un giocatore si avvicina al pallone sul corner e lo "sposta" rendendo l'azione giocabile. Poi però se ne va, chiamando un compagno (in questo caso Insigne) a battere: il secondo giocatore però, anziché crossare si invola verso la porta autorizzato dal tocco del compagno. Lo schema a Spalletti era però riuscito nel 2011 quando era allo Zenit, nel corso del match di Europa League contro lo Young Boys