Spalletti riabbraccia Icardi: domani Mauro torna ad allenarsi in gruppo

Dopo 36 giorni, Mauro Icardi tornerà ad allenarsi in gruppo. Il giorno sarà quello di domani, giovedì 21 marzo, con l'avvento della primavera. Esilio forzato finito, insomma. L’argentino ha concluso le cure al ginocchio sinistro e torna quindi a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di domenica 31 marzo contro la Lazio, un altro spareggio Champions, dopo il derby appena vinto. Icardi è fuori da mercoledì 13 febbraio, quando l'Inter aveva deciso di togliergli la fascia di capitano, affidandola ad Handanovic. Quel giorno l'attaccante, distrutto e deluso per la scelta del club, aveva rifiutato la convocazione per la sfida di Europa League contro il Rapid Vienna (14 febbraio), valida per l'andata dei sedicesimi di finale. Poi, era iniziata una lunga ed estenunante telenovela, che aveva coinvolto molte personalità vicine al mondo Inter. Con, inoltre, continui post sui social di Wanda Nara e dello stesso Mauro. Da risolvere restano, però, gli screzi con lo spogliatoio. L'ultimo ostacolo che Icardi avrà davanti a sé prima di riprendersi l'Inter sulle spalle in questa ultima parte di stagione. Nell'attesa che tutto si compia, mancano pochissime ore alla riconciliazione.