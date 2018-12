Spalletti, Perisic è ormai un caso: il croato deve tornare decisivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adesso Perisic è davvero un caso. Da quando è finito il Mondiale in Russia 2018, con la sua Croazia sconfitta soltanto in finale dalla Francia, l’esterno non è più lui. A questa Inter mancano il suo guizzo, le sue idee, la sua continuità. A tratti sembra andare a mille all’ora, a tratti sembra fermarsi, a tratti va in difficoltà. Nonostante un periodo un po’ così, Luciano Spalletti sta insistendo su di lui. Al di là del riposo che gli ha concesso (assieme ad altri big) nel match contro il Frosinone del 24 novembre, poi Perisic ha giocato sia a Wembley con il Tottenham sia all’Olimpico contro la Roma. In Champions il croato ha deluso tantissimo, facendosi vedere soltanto con una conclusione nella ripresa. Ed è apparso fuori condizione anche nella gara di ieri sera contro i giallorossi. Sembrava in ballottaggio con Keita, invece alla fine in panchina è rimasto Politano. Sta di fatto che a questa Inter manca un giocatore come Perisic, capace nella scorsa stagione di segnare 11 gol in campionato. Quest’anno è soltanto a quota due su 18 presenze. Spalletti deve correre ai ripari, anche perché la stagione è ormai entrata nel vivo. Venerdì sera ci sarà la trasferta a Torino con la Juventus e martedì 11 dicembre la gara di San Siro con il Psv. Una partita importante per il futuro europeo dei nerazzurri. Una gara da non fallire, per questo Spalletti ha bisogno del vero Perisic.