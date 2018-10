Spalletti: «Non dovremo essere succubi del Barça»

Archiviato il derby, Luciano Spalletti vuole un’Inter che non abbia paura al Camp Nou contro il Barcellona: «Dovremo avere autostima, ma che non debba sconfinare nell’arroganza», le sue parole in conferenza.



Favoriti. «Quando incontri il Barcellona, con tanto talento in qualsiasi parte del campo, una delle squadre più forti del mondo, vai a giocare al Camp Nou, è lei la favorita. Ma dobbiamo avere grande autostima e non deve sconfinare in arroganza perché stiamo attraversando un buon momento».



Barcellona. «L’ultimo risultato non indebolisce il Barcellona, non crea una classifica Champions diversa, c’è da rifare quello fatto in queste partite e ripartire in maniera umile. Dobbiamo portare in campo tutto il nostro amore per questo sport».



Messi. «Se ho cambiato la preparazione della partita? Per un allenatore non è facile cambiare la mentalità della squadra in funzione di un calciatore. Anche se i suoi sostituti vorranno far vedere tutta la loro qualità, Messi è comunque un calciatore differente, quando pensi di aver visto tutto nel calcio lui inventa qualcosa di diverso. Sanno trovare soluzioni contro qualsiasi avversario. Il problema non è come marcare un calciatore o un altro, ma gestire meglio la palla noi».



Inter. «Dobbiamo evitare di diventare succube dell’avversario. Probabilmente sarà più facile senza Messi, ma il Barcellona ha tantissime soluzioni».



Sostituto Messi. «Valverde ha un giocatore come Rafinha che può andare tra le linee. Colgo l’occasione per salutarlo, ci ha aiutato molto nella passata stagione. Mi piacerebbe vederlo in campo anche se so che potrebbe crearci qualche problema con le sue qualità».

