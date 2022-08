Spalletti contro i tifosi della Fiorentina: «Maleducazione incredibile, urlano "la tu' mamma" con i bambini accanto»

È un Luciano Spalletti molto nervoso quello visto al termine di Fiorentina-Napoli. L'allenatore azzurro si è sfogato ai microfoni di Dazn, lamentandosi degli insulti ricevuti durante i 90 minuti: «Lasciamo stare, ogni volta che si gioca qui accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una maleducazione incredibile. È sempre così dietro la panchina, ci sono sempre i maleducati professionisti, sono professionisti a offendere per tutta la partita. Urlano "la tu' mamma, la tu' mamma". Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare».

Sul calciomercato e la suggestione Cristiano Ronaldo, Spalletti dichiara: «Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni. Quando sono entrati i cambi non si è riusciti a dare l'impulso che potevamo dare. Il Napoli pensa a qualsiasi situazione riguardi i nostri calciatori. Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato. Se una società viene e ti offre 100 milioni penso sia difficile non prendere in considerazione l'offerta».